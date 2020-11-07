الصحة العالمية: ظهور حالات كورونا المرتبط بحيوانات المنك في 6 دول

جنيف - أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن 6 دول أبلغت عن ظهور حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتبطت بمزارع لحيوانات المنك.

وأوضحت المنظمة الدولية - في بيان نقله موقع "يورونيوز" الإخباري الأوروبي- أن الدول التي اكتشفت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد هي الدنمارك، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وهولندا وإسبانيا والسويد.

وكانت الدنمارك قد فرضت إجراءات صارمة شمالي البلاد بعد تحذيرات من أن طفرة في الفيروس قد قفزت من حيوانات المنك إلى أشخاص وأدت إلى إصابة 12 منهم، محذرة من أن تلك الطفرة قد تهدد فاعلية أي لقاح مستقبلي وأمرت بذبح جميع حيوانات المنك في البلاد المقدر عددها من 15 لـ 17 مليون حيوان.

كما حظرت بريطانيا دخول جميع الأجانب غير المقيمين الوافدين من الدنمارك بعد اكتشاف طفرة مرتبطة بمزارع المنك على أشخاص.

وأشار العلماء إلى أن التحولات الفيروسية شائعة وغالبا غير مؤذية، والتحول الحالي للفيروس لا يسبب مرضا أكثر خطورة بين البشر، لكن سلطات الصحة الدنماركية أعربت عن القلق من أن السلالة الجديدة التي أطلق عليها "البؤرة 5"، لا تثبطها الأجسام المضادة بنفس الدرجة كالفيروس العادي، وهو ما تخشى السلطات أن يهدد فعالية اللقاحات التي يتم تطويرها في أنحاء العالم.