أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

استنفار أمني في محطة قطار رئيسية بفيينا بعد العثور على حقيبة مشبوهة

04:09 م السبت 07 نوفمبر 2020
استنفار أمني في محطة قطار رئيسية بفيينا بعد العثور على حقيبة مشبوهة

الشرطة النمساوية

فيينا - أ ش أ

فرضت قوات الشرطة النمساوية طوقا أمنيا في محطة (فيينا لايزينج) للقطارات، اليوم السبت، بعد العثور على حقيبة يشتبه في احتوائها على متفجرات، مما تسبب في ارتباك حركة القطارات واستدعاء تعزيزات أمنية مكثفة من رجال الشرطة.

وصرحت مصادر أمنية بأن قوات الأمن عثرت على حقيبة متروكة في أحد أروقة المحطة، ولم يستدل على صاحبها، فزادت الشكوك في احتوائها على متفجرات، موضحة أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بالمحطة لفحص الحقيبة المشبوهة، والتى ثبت لاحقا بعد تفتيش دقيق خلوها من المتفجرات.

ويذكر أن شرطة العاصمة النمساوية فيينا في حالة استنفار أمني منذ الأسبوع الماضي لتأمين المرافق الحيوية، بسبب الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

هذا المحتوى من

الشرطة النمساوية محطة فيينا لايزينج للقطارات النمسا

الخبر التالى:

اكتشاف جديد بالفلبين.. غناء الكاريوكي ينقل فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بايدن يقترب من الفوز في الانتخابات الأمريكية مع اتساع تقدمه في جورجيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا