جبران باسيل عن العقوبات الأمريكية: "لا أنقذ نفسي ليهلك لبنان"

بيروت- (د ب أ):

قال رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل إنه لا يخاف من العقوبات وهو معتاد على الظلم.

وأضاف باسيل ، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" نشرها ليل الجمعة /السبت :"لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني... ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان".

وتابع :"اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا... كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم... لنبقى".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت على موقعها الإلكتروني أمس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على باسيل.