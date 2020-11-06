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روسيا:مقتل 7 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق

11:37 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
روسيا:مقتل 7 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):

لقي سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، حتفهم اليوم الجمعة، جراء حريق بمنزل في بلدة يلنيا بمقاطعة سمولينسك، غربي روسيا.

وقال مصدر بمديرية الطوارئ في المقاطعة: "اندلع حريق في أحد المنازل الخاصة ببلدة يلنيا بمقاطعة سمولينسك، صباح اليوم الجمعة"، بحسب قناة "آر تي عربية".

وأضاف المصدر: "نجم عن الحادث مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، وتم نقل شخص بالغ آخر إلى المستشفى".

وأفاد المصدر بفتح تحقيق جنائي في الحادث.

كانت السلطات الروسية أعلنت الشهرالماضي إجلاء سكان أكثر من 10 قرى في منطقة ريازان بوسط البلاد، عقب نشوب حريق في مستودع للذخيرة.

روسيا موسكو حريق

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