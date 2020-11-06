روسيا:مقتل 7 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق
موسكو- (د ب أ):
لقي سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، حتفهم اليوم الجمعة، جراء حريق بمنزل في بلدة يلنيا بمقاطعة سمولينسك، غربي روسيا.
وقال مصدر بمديرية الطوارئ في المقاطعة: "اندلع حريق في أحد المنازل الخاصة ببلدة يلنيا بمقاطعة سمولينسك، صباح اليوم الجمعة"، بحسب قناة "آر تي عربية".
وأضاف المصدر: "نجم عن الحادث مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، وتم نقل شخص بالغ آخر إلى المستشفى".
وأفاد المصدر بفتح تحقيق جنائي في الحادث.
كانت السلطات الروسية أعلنت الشهرالماضي إجلاء سكان أكثر من 10 قرى في منطقة ريازان بوسط البلاد، عقب نشوب حريق في مستودع للذخيرة.
الخبر التالى:الانتخابات الأمريكية: تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد في نيفادا سيتواصل حتى 10 نوفمبر
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107925
عدد المصابين
-
99652
عدد المتعافين
-
6291
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
46971166
عدد المصابين
-
33855220
عدد المتعافين
-
1207108
عدد الوفيات
إعلان