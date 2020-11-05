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حملة بايدن: الفوز أصبح وشيكا

09:15 م الخميس 05 نوفمبر 2020
حملة بايدن: الفوز أصبح وشيكا

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

قالت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إن الفوز بالانتخابات الرئاسية على الرئيس دونالد ترامب أصبح "وشيك"، حيث يستمر عد الأصوات في أربع ولايات فقطً.

وقالت مديرة الحملة جين أومالي ديلون - في مؤتمر عبر الهاتف مع المراسلين نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن الأرقام المتوفرة الأن للحملة تشير إلى أن بايدن سيفوز بحصة كبيرة بما يكفي من الأصوات البارزة في ولاية بنسلفانيا أو جورجيا أو أريزونا أو نيفادا ليتمكن من إعلان فوزه قريبًا.

وأضافت: "تُظهر بياناتنا أن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة".

وقالت أومالي ديلون: "قصة اليوم ستكون قصة إيجابية للغاية، لكنها قصة يحتاج فيها الناس إلى التحلي بالصبر والهدوء... العد يحدث وسيستغرق بعض الوقت ... نحن واثقون من أننا سنفوز ونحن واثقون تمامًا من أن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة،" وفق أومالي ديلون.

وتابعت الحملة إنهم يتوقعون أن يشتد السباق خلال الساعات القليلة المقبلة في أريزونا ونيفادا، حيث يتقدم بايدن بنسبة صغيرة في الوقت الحالي.

في نيفادا، يتوقع فوز بايدن بنحو 7000 صوت.، أما في ولاية أريزونا، يتقدم بايدن بحوالي 69000 صوت على الرغم من أن الولاية كانت محاطة بالجدل منذ أن توقعت قناة فوكس نيوز أن يكون بايدن هو الفائز ليلة الانتخابات.

وتصر حملة ترامب على أن الأصوات المتأخرة القادمة ستأخذ ترامب إلى القمة. سيعلن المسؤولون في كلتا الولايتين عن نتائج إضافية على مدار اليوم، ولكن من غير الواضح متى سيتم الإعلان بالحصيلة النهائية.

وقالت أومالي ديلون: "في أريزونا ونيفادا سيكون هناك ارتداد على مدار اليوم وسيضيق الهامش، لكن هذا ما كنا نتوقعه طوال الوقت".

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