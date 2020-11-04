‏حملة ترامب تعلن الفوز في بنسيلفانيا رغم عدم اكتمال فرز الأصوات

وكالات

أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الاربعاء، فوز مرشحها في الانتخابات في ولاية بنسيلفانيا رغم عدم اكتمال فرز الأصوات، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، قائلاً: "نربح في بنسلفانيا لكن سكرتيرة الولاية أعلنت فجأة أنه لا يزال هناك ملايين الأصوات يجب عدها بعد".

وزعم ترامب- بدون دليل- أن تقدمه المزعوم في عدة ولايات رئيسية اختفى بين عشية وضحاها "بطريقة سحرية"، حيث لا تزال المنافسة شديدة في الانتخابات الرئاسية.

We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are “Millions of ballots left to be counted.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

وكتب ترامب على موقع تويتر في وقت سابق من اليوم: "الليلة الماضية كنت متقدمًا، في كثير من الأحيان بقوة، في العديد من الولايات الرئيسية، في جميع الحالات تقريبا، في الولايات التي يديرها ويسيطر عليها الديمقراطيون. ثم، ولاية تلو الأخرى، بدأ التقدم يختفى بطريقة سحرية، مع فرز كميات من الأصوات المفاجئة. أمر غريب للغاية.. ومنظمي الاستطلاعات كانوا مخطئين تماما وبشكل تاريخي".

من جانبها أكدت سكرتيرة ولاية بنسلفاني، اليوم الأربعاء، أنه تم تعداد 50% من أصوات المقترعين عبر البريد ولا يزال هناك ملايين الأصوات يجب فرزها، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن آلاف المتطوعين والمسؤولين يعملون على فرز الأصوات، مضيفة: "نعمل على مدار الساعة من أجل الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج".

وأضافت أن الولاية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في التصويت عبر البريد مقارنة بانتخابات عام 2016، مشيرة إلى أن الولاية تعمل على تعداد الأصوات بشكل دقيق.