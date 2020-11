‏حملة ترامب تعلن الفوز في بنسيلفانيا رغم عدم اكتمال فرز الأصوات

وكالات

أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الاربعاء، فوز مرشحها في الانتخابات في ولاية بنسيلفانيا رغم عدم اكتمال فرز الأصوات، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، قائلاً: "نربح في بنسلفانيا لكن سكرتيرة الولاية أعلنت فجأة أنه لا يزال هناك ملايين الأصوات يجب عدها بعد".

وزعم ترامب- بدون دليل- أن تقدمه المزعوم في عدة ولايات رئيسية اختفى بين عشية وضحاها "بطريقة سحرية"، حيث لا تزال المنافسة شديدة في الانتخابات الرئاسية.

We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are “Millions of ballots left to be counted.”