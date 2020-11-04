ترامب: سنفوز بهذه الانتخابات وقد فزنا بها بالفعل

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمُرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، إنه سيفوز بهذه الانتخابات، إن لم يكن فاز بها بالفعل، على الرغم من استمرار تعداد الأصوات في العديد من الولايات.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، إنه سيتوجه إلى المحكمة العُليا، أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، لحماية انتصاره.

وأضاف: " سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية حتى لا تزور النتائج وأعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات".

وقال ترامب إنه مع تقدمه بأكثر من 600 ألف صوت في بنسيلفانيا من الصعب اللحاق بنا، مُعتبرًا ما يحدث "لحظة مهمة في تاريخ الولايات المتحدة".