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ترامب: سنفوز بهذه الانتخابات وقد فزنا بها بالفعل

09:42 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
ترامب: سنفوز بهذه الانتخابات وقد فزنا بها بالفعل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمُرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، إنه سيفوز بهذه الانتخابات، إن لم يكن فاز بها بالفعل، على الرغم من استمرار تعداد الأصوات في العديد من الولايات.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، إنه سيتوجه إلى المحكمة العُليا، أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، لحماية انتصاره.

وأضاف: " سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية حتى لا تزور النتائج وأعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات".

وقال ترامب إنه مع تقدمه بأكثر من 600 ألف صوت في بنسيلفانيا من الصعب اللحاق بنا، مُعتبرًا ما يحدث "لحظة مهمة في تاريخ الولايات المتحدة".

الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب الحزب الجمهوري جو بايدن

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