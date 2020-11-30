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الخارجية الأردنية تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زاده

09:00 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
الخارجية الأردنية تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زاده

محسن فخري زاده

عمان - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز التأكيد على ضرورة "تكاتف جميع الجهود لتخفيض التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة، وحماية الأمن والاستقرار".

وأعلنت إيران اغتيال فخري زاده الجمعة الماضية إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.

وتتهم إيران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة باغتياله.

محسن زاده وزارة الخارجية الأردنية الأردن

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