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ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

08:59 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 11 ألفا و169 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي بلغ 10 آلاف و864 حالة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة قبل الماضي أعلى عدد إصابات يومية بواقع 23 ألفا و648 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و53 ألفا و869 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 16 ألفا و248 حالة، بزيادة قدرها 125 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 739 ألفا ومئة حالة.

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