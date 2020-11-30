ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

برلين - (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 11 ألفا و169 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي بلغ 10 آلاف و864 حالة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة قبل الماضي أعلى عدد إصابات يومية بواقع 23 ألفا و648 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و53 ألفا و869 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 16 ألفا و248 حالة، بزيادة قدرها 125 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 739 ألفا ومئة حالة.