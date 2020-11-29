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إصابات كورونا في العالم تتخطى 62 مليون حالة

12:19 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
إصابات كورونا في العالم تتخطى 62 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن - ( د ب أ )

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 62004643 حالة، حتى الساعة 19:49 بالتوقيت العالمى الموحد مساء أمس السبت، الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وأدى مرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى وفاة 1448646 شخصًا فى مختلف أرجاء العالم .

فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

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