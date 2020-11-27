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البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 2ر6 مليون والوفيات 171 ألفا و460

04:03 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 2ر6 مليون والوفيات 171 ألفا و460

أرشيفية

ساو باولو- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 2ر6 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 171 ألفا و460. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 56ر5 مليون حتى صباح الجمعة.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 39 أسبوعا.

فيروس كورونا ساو باولو البرازيل جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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