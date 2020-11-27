إندونيسيا تسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات ووفيات كورونا
وكالات:
أظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19" في إندونيسيا، عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وبحسب البيانات فقد تم تسجيل 5828 إصابة جديدة بكورونا و169 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الأخيرة.
وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 522581 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16521، وهما الأعلى في دول جنوب شرق آسيا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113742
عدد المصابين
-
102103
عدد المتعافين
-
6573
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان