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إندونيسيا تسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات ووفيات كورونا

03:08 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
إندونيسيا تسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات ووفيات كورونا

أرشيفية

وكالات:

أظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19" في إندونيسيا، عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات فقد تم تسجيل 5828 إصابة جديدة بكورونا و169 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 522581 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16521، وهما الأعلى في دول جنوب شرق آسيا.

فيروس كورونا إندونيسيا

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