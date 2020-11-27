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ألمانيا تكسر حاجز المليون إصابة بكورونا

10:17 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
ألمانيا تكسر حاجز المليون إصابة بكورونا

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا بواقع 22806 إصابات لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و6 آلاف و394 حالة.

وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 15586 حالة بعد تسجيل 426 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يشار إلى أن ألمانيا الدولة ال(12) في العالم، التي تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا.

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