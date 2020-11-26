روسيا تهدد بإعادة التفكير في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

مينسك - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده تعتزم إعادة التفكير في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية عن لافروف قوله بعد لقاء مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك اليوم الخميس:" نعتزم توضيح ما إذا كان من المجدي استمرار التعامل مع الهيئات في بروكسل طالما استمرت تعمل بالطريقة الحالية".

وأضاف لافروف أن " السبب في ذلك يكمن في السلوك المنافي للشراكة والسلوك غير الودي لعدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تحظى بموافقة التكتل برمته".

يذكر أن روسيا منزعجة بسبب العقوبات المتزايدة للاتحاد الأوروبي عليها وتعتبر هذه العقوبات تدخلا غير قانوني في مصالحها.

وتنتهج بيلاروس أيضا سياسة مواجهة مع أوروبا منذ انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل في أغسطس الماضي والتي انتهت بفوز الرئيس الحالي الكسندر لوكاشينكو.

ونقلت وكالة أنباء (بلتا) البيلاروسية الحكومية عن ماكي قوله إن بيلاروس ستنهي كل تعاون مع مجلس أوروبا إذا استمر المجلس في اتخاذ أي قرارات بشأن برامج التعاون دون موافقة بيلاروس".

يذكر أن مجلس أوروبا ليس من هيئات الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج انتخابات الرئاسة في الجمهورية السوفيتية السابقة التي يعتبرها مزيفة، وفرض عقوبات على لوكاشينكو وكبار قادة بيلاروس، وقد كان لمينسك عدة ردود أفعال على عقوبات بروكسل.