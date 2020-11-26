الكرملين: بوتين سيهنئ بايدن بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية

موسكو- أ ش أ:

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بتهنئة الرئيس الأميركي الجديد في الوقت المناسب وبعد إعلان النتيجة.

ووصف المتحدث الرئاسي الروسي، الخميس، تفسير صمت بوتين كإشارة على عدم تقبل فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه "خاطئ تمامًا"، مؤكدّا أن التهنئة ستأتي "في الوقت المناسب بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات".

وأضاف أن "وسائل الإعلام الأمريكية هي التي أعلنت بايدن رئيساً منتخباً للبلاد، وفي العديد من الولايات الأمريكية لا تزال عملية إعادة فرز الأصوات جارية". وتابع "عندما ينتهي هذا، سيهنئ الرئيس بوتين في الوقت المناسب نظيره المستقبلي".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت حقيقة أن معظم قادة العالم قد هنأوا بايدن بالفعل قد تؤثر على قرار بوتين، أجاب بيسكوف: "كلا، لن يؤثر هذا إطلاقا على قرار الرئيس الروسي".

وأمس الأربعاء، هنّأ الرئيس الصيني شي جين بينج، جو بايدن، على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.