أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

ميركل تدعو لإغلاق جميع أماكن التزلج في أوروبا بسبب وباء كورونا

12:11 م الخميس 26 نوفمبر 2020
ميركل تدعو لإغلاق جميع أماكن التزلج في أوروبا بسبب وباء كورونا

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالنظر إلى رحلات الشتاء الوشيكة إلى إغلاق جميع أماكن التزلج في أوروبا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت ميركل اليوم الخميس بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "موسم التزلج يقترب"، مشددة على ضرورة عدم إقامة أية رحلات سياحية (لهذا الغرض).

وتابعت قائلة: "سنسعى في أوروبا للتصويت على ما إذا كان بإمكاننا إغلاق جميع مناطق التزلج. للآسف لا يبدو الأمر أنه يمكننا النجاح في ذلك بسهولة، عندما يتم سماح بيانات نمساوية ، لكننا سنحاول مرة أخرى".

وفي سياق متصل دافعت ميركل عن قرار الحكومة والولايات بتشديد القواعد للمتاجر الكبرى في ظل مكافحة كورونا، وقالت إن الأمر يتعلق بتجنب وجود حشود كبيرة من الناس في مراكز التسوق.

وقالت المستشارة الألمانية إنه سيتم قول إنه سيكون هناك إلزام بارتداء أقنعة وقاية الأنف والفم (الكمامات) وبذلك سيكون التسوق بلا خطر، ولكنها أشارت إلى أنه على الرغم من أن ارتداء الكمامات يحد من خطر العدوى ويمثل حماية، فإنه طالما لا يتم استخدام قناع طبي، فلن يكون هناك حماية من حدوث عدوى، وأكدت أنه يجب ألا ينغمس المرء في شعور زائف بالأمان.

قيود كورونا فيروس كورونا أنجيلا ميركل

الخبر التالى:

وزير خارجية الكويت يصل إلى القاهرة في زيارة قصيرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تصل القاهرة بعد قليل.. الأرصاد تكشف شدة الأمطار خلال الساعات القادمة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا