ميركل تدعو لإغلاق جميع أماكن التزلج في أوروبا بسبب وباء كورونا

برلين - (د ب أ):

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالنظر إلى رحلات الشتاء الوشيكة إلى إغلاق جميع أماكن التزلج في أوروبا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت ميركل اليوم الخميس بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "موسم التزلج يقترب"، مشددة على ضرورة عدم إقامة أية رحلات سياحية (لهذا الغرض).

وتابعت قائلة: "سنسعى في أوروبا للتصويت على ما إذا كان بإمكاننا إغلاق جميع مناطق التزلج. للآسف لا يبدو الأمر أنه يمكننا النجاح في ذلك بسهولة، عندما يتم سماح بيانات نمساوية ، لكننا سنحاول مرة أخرى".

وفي سياق متصل دافعت ميركل عن قرار الحكومة والولايات بتشديد القواعد للمتاجر الكبرى في ظل مكافحة كورونا، وقالت إن الأمر يتعلق بتجنب وجود حشود كبيرة من الناس في مراكز التسوق.

وقالت المستشارة الألمانية إنه سيتم قول إنه سيكون هناك إلزام بارتداء أقنعة وقاية الأنف والفم (الكمامات) وبذلك سيكون التسوق بلا خطر، ولكنها أشارت إلى أنه على الرغم من أن ارتداء الكمامات يحد من خطر العدوى ويمثل حماية، فإنه طالما لا يتم استخدام قناع طبي، فلن يكون هناك حماية من حدوث عدوى، وأكدت أنه يجب ألا ينغمس المرء في شعور زائف بالأمان.