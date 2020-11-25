أبو ظبي تطلق ائتلافًا لتوزيع لقاحات كورونا عالميًا

أبوظبي - (د ب أ)

أطلقت أبوظبي ائتلافُا لدعم الجهود العالمية في توزيع لقاحات فيروس (كوفيدـ19) لجميع أنحاء العالم.

وقال مسؤولون في أبوظبي للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الإئتلاف الذي أطلق عليه "ائتلاف الأمل" يضم جهات رائدة محليًا وعالميًا، ويقدم حلولا متكاملة للتوريد لتلبية متطلبات عملية نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد والتدريب، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية للمساهمة بشكل فاعل في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.

ويقود الائتلاف دائرة الصحة بأبوظبي وستشرف على امتثاله التنظيمي وسلسلة خبراته الكاملة والجوانب العلمية.

ويضم الائتلاف شركة "الاتحاد للشحن" التابعة لطيران الاتحاد، وموانئ أبوظبي، بالإضافة إلى شركة سكاي سيل السويسرية.

وتطور الشركة السويسرية حاويات لوجستية من الجيل التالي مخصصة لقطاع الأدوية، حيث يمكن ضبط درجة حرارتها ومراقبتها عن بعد، وستتعاون مع الائتلاف عبر إنشاء مركز إقليمي للخدمات والتصنيع في أبوظبي.

ويستعد "ائتلاف الأمل" لتوفير الخدمات اللوجستية للتعامل مع أكثر من 6 مليارات جرعة من اللقاحات العالمية التي يتم تطويرها وتصنيعها حاليا، تضم جرعات فردية أو متعددة، وتخزينها في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة في عام 2021، مع زيادة العدد ليصل إلى أكثر من 3 أضعاف العدد الحالي مع نهاية العام المقبل.

وقال الشيخ عبدالله آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي: يهدف "ائتلاف الأمل" لمساعدة العالم على تجاوز الأزمة الصحية الحالية، وسيقدم للحكومات الدولية والمنظمات غير الحكومية وموردي اللقاحات حلاً شاملاً لجميع مراحل التوريد، بدءاً من الشحن الجوي والتخزين الإقليمي والتحكم بدرجات حرارة التخزين ووصولاً إلى إدارة المخزون وتوفير حلول الحاويات الباردة وفائقة البرودة بالإضافة إلى الحصول على التصاريح التنظيمية وضمان جودة المنتجات الدوائية وخدمات الرعاية الصحية".

وسيتم توزيع اللقاحات، التي ستُخزن في مرافق موانئ أبوظبي، على قطاعي الأدوية والرعاية الصحية عن طريق الاتحاد للشحن، نظراً لكونها أول ناقل في الشرق الأوسط تحصل على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لخدمات نقل الأدوية.

كما ستعتمد شركة الاتحاد للشحن على شبكتها الواسعة وأسطولها الفعال، ورحلات الطائرات الخاصة لتوفير اللقاحات لمختلف أنحاء العالم.