انفجار بيروت: أنباء عن طلب تقدم به المحقق العدلي للتحقيق مع ثلاثة وزراء حاليين

بيروت- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من لبنان بأن المحقق العدلي الذي يقود التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت يريد التحقيق مع ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء الحالي بشأن المسؤولية المحتملة عن الكارثة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن القاضي فادي صوان طلب في رسالة إلى البرلمان، التحقيق مع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزير المالية غازي وزني ووزيرة العدل ماري كلود نجم.

كما طلب القاضي التحقيق في دور عدد من الوزراء السابقين الذين شغلوا نفس المناصب في الوزارات الثلاث.

وكان انفجار المرفأ قد أسفر عن مقتل نحو مائتي شخص ما أثار مطالبات بإجراء تحقيق دولي وهو الأمر الذي لم توافق عليه السلطات اللبنانية.