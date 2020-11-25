كورونا في أمريكا: تسجيل أكثر من 172 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 172 ألفا و935 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 12 مليونا و591 ألفا و163 حالة.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 259 ألفا و925 حالة، وذلك عقب تسجيل 2146 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء.