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كورونا في أمريكا: تسجيل أكثر من 172 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

09:49 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
كورونا في أمريكا: تسجيل أكثر من 172 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 172 ألفا و935 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 12 مليونا و591 ألفا و163 حالة.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 259 ألفا و925 حالة، وذلك عقب تسجيل 2146 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء.

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فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز

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