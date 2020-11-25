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البر الرئيسي الصيني يسجل 5 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

08:29 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
البر الرئيسي الصيني يسجل 5 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل خمس إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 22 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86469 حالة، بينها 305 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج، ستة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن 81530 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

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