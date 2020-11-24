نيفادا تصادق على فوز بايدن بالانتخابات في الولاية

وكالات

صادقت المحكمة العليا في ولاية نيفادا الأمريكية، مساء الثلاثاء، على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، بفارق 33596 صوتًا، حسبما ذكرت "واشنطن بوست".

وأقرت الولاية فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بالولاية التي جرت في ٣ نوفمبر الجاري.

في غضون ذلك، قدم الرئيس المنتخب، العديد من مرشحيه لتولي المناصب في السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر صحفي أقيم في ويلمنجتون بولاية ديل.

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب، مساء اليوم، أليساندو مايوركاس، ذو الأصول الكوبية، لشغل منصب وزير الأمن الداخلي، واستقر على اختيار أنتوني بلينكين لحقيبة وزارة الخارجية، وهو حليفه الدبلوماسي المخضرم، ووقع الاختيار على ليندا توماس جرينفليد لشغل منصب مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، جيك سوليفان لمنصب مستشار الأمن القومي، بدلًا من وربرت أوبراين.

وأعاد بايدن، جون كيري للعمل الرسمي مرة أخرى، من خلال اختياره مبعوثًا رئاسيًا خاصًا لقضايا المناخ.