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التحالف يدمر 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون جنوب البحر الأحمر

01:27 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
التحالف يدمر 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون جنوب البحر الأحمر

الألغام البحرية

الرياض- أ ش أ:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 5 ألغام بحرية، زرعتها مليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف، الثلاثاء، أن الألغام البحرية، التي دمرت جنوب البحر الأحمر هي إيرانية الصنع من نوع "صدف"، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث".

وأشار إلى أن مجموع الألغام، التي دمرت في البحر الأحمر، وصل عددها إلى 163 لغما بحريا، مؤكدا أن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر.

وأمس الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، ثبوت تورط الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في نشوب حريق خزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.

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ألغام بحرية الحوثيون البحر الأحمر تحالف دعم الشرعية اليمن

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