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لأول مرة .. ولاية فيكتوريا الأسترالية بدون أي حالات كورونا نشطة منذ تسعة أشهر

03:23 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
لأول مرة .. ولاية فيكتوريا الأسترالية بدون أي حالات كورونا نشطة منذ تسعة أشهر

أرشيفية

سيدني - (د ب أ)

لم تسجل ولاية فيكتوريا الأسترالية، التي كانت في مركز الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في البلاد، الثلاثاء ، أي حالات نشطة للإصابة بمرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا لأول مرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر.

وكتبت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في فيكتوريا على تويتر اليوم الثلاثاء: "المرة الأخيرة التي لم يتم فيها تسجيل أي حالات نشطة في الولاية كانت في 29 فبراير".
وأضافت: "نتوجه إليكم بالشكر لقيامكم بدوركم، ولتستمر فيكتوريا في ذلك".

وكانت آخر حالة نشطة هي لرجل في التسعينيات من العمر وخرج من المستشفى يوم الاثنين.

يشار إلى أنه منذ بداية الجائحة، سجلت أستراليا البالغ تعدادها نحو 25 مليون شخص، نحو 27 ألفا و800 إصابة، وهو معدل قليل على أساس نسبة الفرد من عدد السكان، مقارنة بمعظم الدول المتقدمة.​

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