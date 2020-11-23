الإمارات تعدل قانون الشركات وتسمح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم بالكامل

أبو ظبي - (بي بي سي)

أصدر رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بتعديل قانون الشركات، للسماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك شركاتهم بشكل كامل، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة أن التعديلات تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

وجاء في التعديلات أيضًا، إلغاء المرسوم الصادر عام 2019 بشأن الاستثمار الأجنبي ومنح السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها.