التحالف: الأدلة أثبتت تورط إيران بهجمات الحوثيين على منشآت النفط بالسعودية

وكالات

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ثبوت تورط عناصر حوثية مدعومة من إيران في حريق خزان للوقود بمحطة توزيع منتجات نفطية في جدة بالسعودية، حسبما ذكرت العربية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأكد متحدث التحالف، أن الأدلة أثبتت تورط إيران بهجمات الحوثيين على منشآت النفط.

وقال مصدر في وزارة الطاقة السعودية، إن حريق نشب في خزان للوقود بمحطة للمنتجات البترولية شمال جدة بالمملكة، جراء اعتداء إرهابي بمقذوف، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية.