محكمة باريس تعلق محاكمة ساركوزي حتى الخميس المقبل
باريس - (د ب أ)
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، جرى تعليقها بعد وقت قصير من بدئها اليوم الاثنين.
وقد اتخذ القرار بناء على طلب من جيلبرت أزيبرت، المحامي العام السابق في محكمة النقض وأحد المتهمين الآخرين، بتأجيل المحاكمة لأسباب صحية شخصية. ولم يمثل أمام المحكمة اليوم .
وبناء على ذلك، تم تعليق المحاكمة حتى يوم الخميس المقبل، وأمرت المحكمة بتقديم تقرير طبي حول حالة أزيبرت الصحية، وفقا لما ذكرته قناة "بي أف أم تي في " الإخبارية.
وتتعلق القضية باتهامات بأن ساركوزي حاول رشوة أزيبرت للحصول على معلومات سرية عن تحقيق منفصل مرتبط بساركوزي بشأن تمويل الحملة الانتخابية.
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