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أسترازينيكا وأكسفورد تتوقعان وصول فعالية لقاح كورونا إلى 90%

11:20 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
أسترازينيكا وأكسفورد تتوقعان وصول فعالية لقاح كورونا إلى 90%

شركة أسترازينيكا

لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة "أسترازينيكا" العملاقة للصناعات الدوائية وجامعة أكسفورد اليوم الاثنين أن فعالية اللقاح الذي يطوره الجانبان ضد فيروس كورونا يمكن أن تصل إلى 90%، بينما بلغت في المتوسط 4ر70% عند الجمع بين بيانات نظامي جرعات اختبرتهما.

ووفقا لشركة الأدوية الأنجلو-سويدية والجامعة البريطانية، فقد أظهر التحليل المؤقت لتجارب المرحلة الثالثة في بريطانيا والبرازيل أنه خلال اختبار نظامي جرعات مختلفين، كانت فعالية اللقاح 90% في أحدهما و62% في الآخر.

وتسنى الوصول إلى نسبة 90%، عندما كان يتم إعطاء نصف جرعة، تليها جرعة كاملة من اللقاح بعد شهر على الأقل.

وقالت الشركة إن النتائج أظهرت أن اللقاح "فعال للغاية في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد -19"، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، وأنه لم تكن هناك حاجة لدخول المستشفى أو حالات حادة بين من تلقوا اللقاح التجريبي.

وأكد باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا :"يمثل اليوم علامة فارقة في معركتنا ضد الوباء".

وأضاف أن "فعالية هذا اللقاح وسلامته تؤكدان أن اللقاح سيكون فعالا للغاية ضد كوفيد-19 ، وسيكون له تأثير فوري في مواجهة حالة الطوارئ الصحية العامة".

وقال أندرو بولارد، من جامعة أوكسفورد، : "تظهر هذه النتائج أن لدينا لقاحا فعالا سينقذ الكثير من الأرواح".

وأضاف أنه "من المثير أننا وجدنا أن أحد أنظمة الجرعات لدينا قد يكون فعالا بنسبة 90% تقريبا، وإذا تم استخدام نظام الجرعات هذا، يمكن تلقيح المزيد من الأشخاص بإمدادات اللقاح المخطط لها."

ودخل اللقاح المرحلة الثالثة من التجارب في سبتمبر. وكان تم تعليقها مؤقتا بسبب مخاوف صحية تتعلق بأحد المشاركين في التجارب في بريطانيا، ولكن تم استئنافها لاحقا.

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