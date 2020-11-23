الولايات المتحدة تسجل 142 ألفا و732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 12 مليونا و246 ألفا و849 حالة، وذلك عقب تسجيل 142 ألفا و732 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 256 ألفا و782 حالة، وذلك عقب تسجيل 921 حالة وفاة جديدة أمس (الأحد).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.