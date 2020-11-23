باحثون يوصون بإدراج حيوان خلد الماء الأسترالي ضمن "الأنواع المهددة بالانقراض"

سيدني - (د ب أ):

أوصى باحثون بإدراج خلد الماء الأسترالي الذي يطلق عليه اسم منقار البطة ضمن " الأنواع المهددة بالانقراض"، وذلك نتيجة التراجع الكبير في أعداد هذا الحيوان الثديي الصغير.

وقدم باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز هذه التوصية إلى حكومة نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من إعداد تقرير لتقييم الأنواع المهددة بالانقراض.

وتوصل تقرير جامعة نيو ساوث إلى أن حيوان خلد الماء الذي يعيش في شرق أستراليا قد تقلص بنسبة تصل إلى 22 % على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

ويتوقع الباحثون أن عدد السكان ربما يكون قد انخفض بأكثر من 50 % نتيجة لتطهير الأرض التاريخي وضبط الأنهار والجفاف الشديد.

ومن المحتمل أيضًا أن تكون زيادة حدة حرائق الغابات وحدوثها قد ساهمت في تقلص أعداد حيوان خلد الماء بشكل كبير.

وقال المعد الرئيسي للتقرير جيلاد بينو "لا يزال خلد الماء يواجه تهديدات مستمرة عبر نطاقه. وسيستمر الاستخراج غير المستدام للمياه وتطهير الأراضي في الضغط على النظم البيئية للمياه العذبة وسيؤدي إلى التراجع في المستقبل".

وحاليًا، يتم إدراج حيوان خلد الماء ضمن الأنواع "شبه المهددة بالانقراض" من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ، ولكنه غير مدرج على أنه من الأنواع المهددة بموجب قانون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي الأسترالي.