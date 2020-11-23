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موسكو تسجل 71 حالة وفاة بوباء "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية

12:06 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
موسكو تسجل 71 حالة وفاة بوباء "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية

العاصمة الروسية موسكو

موسكو - (أ ش أ):

سجلت العاصمة الروسية موسكو 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 75 وفاة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات بالمدينة إلى 8379 حالة.

وقال مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان اليوم، " توفي في موسكو 71 شخصا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8379 حالة"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتشهد روسيا منذ أيام زيادة قياسية في أعداد الإصابات الجديدة "بكوفيد-19"، حيث يتم تسجيل أرقام قياسية جديدة للإصابات والوفيات بشكل شبه يومي.

وأعلنت مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة الصحة الروسية إيلينا بايبارينا الجمعة الماضية أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا تظهر أن فعاليته عالية للغاية.

وقالت بايبارينا، خلال طاولة مستديرة، حول "تطوير سياسة الدولة في مجال الوقاية العامة من الأمراض المعدية": "تُظهر المرحلة الثالثة الجارية الآن أن الفعالية عالية جدًا جداً".

وكانت روسيا قد أعلنت في أغسطس الماضي تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

هذا المحتوى من

كوفيد-19 فيروس كورونا روسيا

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