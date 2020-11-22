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سيناتورة جمهورية تحجر نفسها لاحتمال إصابتها بكوفيد-19

12:36 م الأحد 22 نوفمبر 2020
سيناتورة جمهورية تحجر نفسها لاحتمال إصابتها بكوفيد-19

السناتورة الأميركية كيلي لوفلر

واشنطن- (أ ف ب):

حجرت سناتورة جمهورية تخوض الانتخابات الحاسمة في ولاية جورجيا الأمريكية نفسها السبت لاحتمال إصابتها بوباء كوفيد-19، وفق ما أعلنت حملتها.

وكانت كيلي لوفلر واصلت الجمعة حملتها مع نائب الرئيس مايك بنس وكذلك ديفيد بيرديو، وهو سناتور جمهوري آخر عن جورجيا، لإعادة انتخابها في الدورة الثانية من التصويت في الخامس من يناير.

وستقرر هذه الانتخابات ما إذا كان الجمهوريون أو الديموقراطيون سيسيطرون على مجلس الشيوخ.

وقالت حملة لوفلر في بيان إنها خضعت لاختبار سريع واختبار "بي سي آر" صباح الجمعة.

وأوضح البيان "نتائج اختبار كوفيد-19 السريع كانت سلبية وسمح لها بحضور فعاليات يوم الجمعة".

وتابع "أبلغت في وقت لاحق من مساء الجمعة بعد انتهاء الفعاليات بأن نتيجة اختبار بي سي آر جاءت إيجابية، لكنها خضعت مجددا للفحص صباح السبت بعد التشاور مع المسؤولين الطبيين إلا ان النتائج كانت غير حاسمة مساء السبت".

ولفت البيان إلى أن السناتورة لم تظهر أي أعراض وستواصل الحجر الصحي حتى تتلقى نتائج قاطعة.

وتخوض لوفلر الانتخابات ضد الديموقراطي رافاييل وارنوك.

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كوفيد-19 فيروس كورونا ولاية جورجيا كيلي لوفلر مايك بنس

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