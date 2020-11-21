السعودية تسجل 221 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID -19" ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 355034 حالة.

وذكرت الصحة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه تم تسجيل 478 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 342882 حالة، مشيرة إلى تسجيل 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5761 حالة.