أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

العاهل الأردني يدعو قادة دول مجموعة العشرين إلى إعادة ضبط العولمة

07:41 م السبت 21 نوفمبر 2020
العاهل الأردني يدعو قادة دول مجموعة العشرين إلى إعادة ضبط العولمة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

عمان - (د ب أ)

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قادة دول مجموعة العشرين إلى إعادة ضبط العولمة، لتدعيم التعاون والتكامل الدولي وإصلاح النظم الاقتصادية العالمية للوصول إلى تعافٍ أكثر عدلاً وشمولاً، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الأردنية.

جاءت دعوة العاهل الأردني خلال مشاركته اليوم السبت، كضيف شرف في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تعقدها المملكة العربية السعودية افتراضياً.

وأكد الملك عبد الله في كلمته على ضرورة التصدي للتداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، خصوصا في مجالات حيوية كالأمن الغذائي، والفقر، والبطالة، والتعليم.

وشدد العاهل الأردني على الحاجة إلى العمل على ضمان التوزيع العادل والفعال للقاحات كورونا لتكون متاحة للجميع، مؤكدا أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه المهمة.

كما دعا إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا حول العالم كاللاجئين والأسر التي تعيش تحت خط الفقر، مؤكدا أن حماية اللاجئين والمجتمعات الأكثر ضعفا حول العالم هي مسؤولية دولية.

الملك عبد الله الثاني عمان مجموعة العشرين العولمة الأردن

الخبر التالى:

اليونان تدين إصدار تركيا إخطارا ملاحيا جديدا بتمديد مهام سفينتها للتنقيب شرق المتوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112318

    عدد المصابين

  • 101685

    عدد المتعافين

  • 6521

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57826045

    عدد المصابين

  • 40028573

    عدد المتعافين

  • 1375824

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص| أول تعليق من أشرف زكي على صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا