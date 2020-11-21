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رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب في قمة العشرين بالدعم المالي لمواجهة كورونا

06:54 م السبت 21 نوفمبر 2020
رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب في قمة العشرين بالدعم المالي لمواجهة كورونا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين

الرياض - (د ب أ)

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، خلال قمة العشرين إلى تقديم دعم مالي أكبر للمبادرة العالمية لمواجهة وباء كورونا.

وقالت فون دير لاين في كلمتها، اليوم السبت، إنه ينبغي توفير 5ر4 مليار دولار أمريكي أخرى لمنصة التنسيق العاجل.

وأشارت فون دير لاين إلى ان الأمر يتعلق بإتاحة إجراء اختبارات كورونا ومعالجة المرضى وإنتاج اللقاحات في جميع أنحاء العالم، مضيفة القول: "علينا إظهار التضامن العالمي في هذا الشأن".

وأوضحت فون دير لاين في كلمتها بتقنية الفيديو التي ألقتها في اجتماع رؤساء دول وحكومات قمة العشرين أنها ترغب في التنسيق خلال العام المقبل مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لتنظيم قمة عالمية حول الصحة.

وذكرت فون دير لاين أن هذه القمة ستكون جزءا من الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين.

وأكدت فون دير لاين القول: "سنناقش الدروس المستفادة من الأزمة من أجل حماية أفضل للبشرية من الأوبئة في المستقبل".

المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين كورونا قمة العشرين

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