إسرائيل تسجل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، أنها سجلت 763 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 313 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت إلى 2744 حالة بينما هناك 131 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وتبلغ الحالات النشطة في إسرائيل 8 آلاف و471 حالة.