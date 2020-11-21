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إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية ويسكونسن الأمريكية

12:27 ص السبت 21 نوفمبر 2020
إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية ويسكونسن الأمريكية

الشرطة الأمريكية

وكالات:
أصيب عدة أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز "ماي فير" التجاري، في مقاطعة واواتوزا"، بولاية ويسكونسن.
وذكرت صحيفة "ميلواكي جورنال سينتينل"، الجمعة "إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز ماي فاير التجاري"، مضيفة أن "شهود عيان أفادوا بسماع إطلاق نار في المنطقة".

الشرطة الأمريكية إطلاق نار مركز ماي فير مقاطعة واواتوزا

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