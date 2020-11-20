ترامب: حصلت على 74 مليون صوت في الانتخابات
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حصل على 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية.
وكان منافسه الرئيس المنتخب جو بايدن اقترب من تحقيق رقم قياسي في عدد الأصوات التي فاز بها والتي تقارب 80 مليون صوت.
وأكد ترامب أن إدارته عملت على تخفيض أسعار الأدوية.
وأوضح ترامب أن تخفيض أسعار الأدوية سيخفف الأعباء عن المرضى.
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