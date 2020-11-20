الصين تعرب عن اهتمامها بالانضمام لاتفاق تجاري تقوده أمريكا
بانكوك - (د ب أ):
قال الرئيس الصيني شي جين بينج لقادة منطقة أسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن بكين "سوف تفكر بشكل إيجابي في فكرة الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ".
يشار إلى أن الاتفاق الشامل والتقدمي للتجارة عبر المحيط الهادئ هو نسخة معاد تسميتها من الشراكة عبر المحيط الهادئ وهي اتفاقية تجارية إقليمية روجت لها إدارة باراك أوباما. انسحب ترامب من الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد توليه المنصب في أوائل 2017.
كما أعربت بريطانيا عن اهتمامها بالتوقيع على باتفاق الشراكة الذي صادق عليه سبعة من أصل 11 موقعا باقيين.
يشارك شي وترامب في قمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا و المحيط الهادئ الذي تستضيفه ماليزيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جراء جائحة فيروس كورونا.
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