أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

السجن 13 عامًا لموظف روسي حاول بيع معلومات عسكرية لأمريكا

10:39 ص الجمعة 20 نوفمبر 2020
السجن 13 عامًا لموظف روسي حاول بيع معلومات عسكرية لأمريكا

أرشيفية

موسكو - أ ش أ

أدانت محكمة في مدينة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا وبيلاروسيا موظفا كان يعمل في المجمع الصناعي العسكري الروسي في المدينة بتهمة الخيانة العظمى، وحكمت عليه بالسجن 13 عاما مع الأعمال الشاقة بعد اعتقاله بتهمة محاولة نقل معلومات إلى جهات خارجية.

وذكرت الاستخبارات الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الجمعة، أن الموظف الذي يدعى يوري يشينكو عمل في المجمع الصناعي العسكري الروسي في منطقة سيفيرومورسك، التي كانت تقوم بصناعة الأساطيل والسفن للبحرية الروسية، وبعد رصد ومتابعة دقيقة تبين أنه حاول بيع معلومات عسكرية لدول أجنبية.

وأضاف البيان :" لقد حاول يشينكو في عام 2019 التواصل مع المخابرات المركزية الأمريكية لبيعهم معلومات ومستندات سرية قام بنسخها خلال عامي 2015 و2017".

وتابع : "بعد متابعة حثيثة وخلال محاولته تسليم المعلومات السرية إلى المخابرات الأمريكية ، نجح الجهاز الروسي باعتقاله في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا وبيلاروسيا".

هذا المحتوى من

موسكو أمريكا المجمع الصناعي العسكري الروسي

الخبر التالى:

الصحة العالمية توصي بعدم استخدام عقار ريمديسيفير في علاج كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111955

    عدد المصابين

  • 101564

    عدد المتعافين

  • 6508

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57145838

    عدد المصابين

  • 39664018

    عدد المتعافين

  • 1363730

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"لا تغادروا المنازل".. تحذيرات عاجلة للمواطنين في الإسكندرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا