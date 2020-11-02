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ماكرون يؤكد للرئيس الفلسطيني احترامه للإسلام والعالم الإسلامي

09:33 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
ماكرون يؤكد للرئيس الفلسطيني احترامه للإسلام والعالم الإسلامي

إيمانويل ماكرون

رام الله - (د ب أ):
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، على احترامه للإسلام والعالم الإسلامي.
وشدد ماكرون وفق بيان للرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على أنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وأنه يميز بين الإرهاب والتطرف من جهة، والإسلام والعالم الإسلامي من جهة أخرى.
كان الرئس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اثار ردود فعل غاضبة في العالم الاسلامي بعدما صرح عقب قطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي في باريس في وقت سابق من هذا الشهر بعدما عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد في أحد الفصول الدراسية، بأن فرنسا "لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية".
بدوره، أكد عباس أنه يجب على الجميع احترام الأديان والرموز الدينية وعدم السماح بالإساءة إلى النبي محمد وجميع الأنبياء والأديان وإدانة كل من يقدم على ذلك، مشدداً في الوقت نفسه على رفض التطرف والعنف والإرهاب أياً كان مصدره أو أشكاله.
وعلى الصعيد السياسي، أعرب ماكرون عن ثبات الموقف الفرنسي الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، واستعداد باريس لمواصلة مساعيها من أجل تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، جدد عباس موقفه الداعي لعقد مؤتمر دولي للسلام والاستعداد للذهاب للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية الرباعية الدولية، مقدراً موقف فرنسا في هذا الصدد.

إيمانويل ماكرون فرنسا رام الله الإسلام محمود عباس

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