ميركل: سنناقش أفعال تركيا في المتوسط في قمة الاتحاد الأوروبي 10 ديسمبر

وكالات:

أكدت المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش أفعال تركيا في منطقة شرق المتوسط خلال القمة المقبلة في 10 ديسمبر، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص تصعد التوتر مع التكتل وإن على أنقرة أن تدرك أن سلوكها "يوسع الهوة" بينها وبين الاتحاد الأوروبي .

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل "نعتبر التصرفات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة والتصريحات المتعلقة ب قبرص متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر أكثر".

وتابع قائلا "نعتبر أن من المهم أن تدرك تركيا أن سلوكها يوسع الهوة التي تفصلها عن الاتحاد الأوروبي ... من أجل العودة لأجواء إيجابية كما نتمنى، سيتطلب الأمر تغيرا جذريا في التوجه الذي ينتهجه الجانب التركي".