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كورونا في إسرائيل: الأركان يخضع للحجر الصحي

07:49 م الخميس 19 نوفمبر 2020
كورونا في إسرائيل: الأركان يخضع للحجر الصحي

أرشيفية

وكالات:

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي يخضع للحجر الصحي بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت وكالة معًا الإخبارية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "حسب إرشادات وزارة الصحة، سيخضع رئيس الأركان للحجر الصحي، وسيحافظ على جدول منتظم قدر الإمكان".

وأشار إلى أن كوخافي شارك الثلاثاء الماضي في صلاة الحرم الإبراهيمي عند زيارته مدينة الخليل برفقة قائد القيادة المركزية تامير يدعي، وقادة الألوية الإقليمية في المنطقة وخلال جولته، التقى برئيس إدارة الخليل الحاخام هليل هوروفيتس، الذي أدى صلاة جماعية معه.

وقرر القائد العسكري في المنطقة وفقا لتوصيات الصحة، إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الإسرائيليين نهاية الأسبوع الأخير، كما حظر الدخول إلى مستوطنة كريات أربع والتجمع اليهودي في الخليل على أي شخص لا يعيش في المنطقة.

إسرائيل الحجر الصحي فيروس كورونا الجيش الإسرائيلي

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