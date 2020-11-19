إصابات فيروس كورونا في الهند تقترب من الـ9 ملايين حالة

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 45 ألفًا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقترب بذلك إجمالي المصابين في البلاد من كسر حاجز التسعة ملايين شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الخميس- أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات، بلغ إجمالي المصابين بالفيروس ثمانية ملايين و958 ألفا و484 شخصًا.

وأضافت أن الهند سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 585 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 131 ألفًا و578 وفاة، ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليًا 443 ألفًا و303 حالات بانخفاض قدره 3502 شخص عن اليوم السابق.

وارتفع عدد المتعافين إلى ثمانية ملايين و383 ألفًا و603 أشخاص بزيادة قدرها 48 ألفًا و493 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.