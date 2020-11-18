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الشرطة الألمانية تحتجز 365 شخصًا على خلفية احتجاجات ضد قيود كورونا

11:41 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
الشرطة الألمانية تحتجز 365 شخصًا على خلفية احتجاجات ضد قيود كورونا

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ)

قالت الشرطة الألمانية إنه تم احتجاز 365 شخصًا على خلفية الاحتجاجات في برلين ضد قيود فيروس كورونا، وهو رقم يشمل أولئك الذين احتجزوا لفترة وجيزة فقط.

وأشارت الشرطة إلى إصابة عشرة ضباط بحلول مساء اليوم الأربعاء.

وكان ما يصل إلى 2400 ضابط في الخدمة خلال مظاهرات برلين ، التي شارك فيها حوالي 7000 متظاهر في الشوارع حول مبنى البرلمان (الرايخستاج) وبوابة براندنبورج وعمود النصر في حديقة تيرجارتن.

في بعض الأحيان، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الجماهيرية، ومعظمهم لم يكن يرتدي أقنعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه بعد حلول المساء، غادر معظمهم الشوارع على الرغم من بقاء مجموعات قليلة متفرقة وتراقبها الشرطة.

الشرطة الألمانية قيود كورونا فيروس كورونا برلين

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