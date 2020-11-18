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السعودية تسجل 18 حالة وفاة و290 إصابة جديدة بكورونا

03:41 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
السعودية تسجل 18 حالة وفاة و290 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5710 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 290 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 354 ألفا و 208حالات.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 411 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 341 ألفا و515.

وزارة الصحة السعودية الرياض فيروس كورونا

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