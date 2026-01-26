إعلان

تقل 8 أشخاص.. تحطم طائرة في مطار بانجور بولاية مين الأمريكية

كتب : مصراوي

04:04 ص 26/01/2026

تحطم طائرة أمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت شبكة "سي إن إن"، تحطم طائرة خاصة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بولاية مين الأمريكية.

يذكر أن مطار بانجور الدولي "BGR" هو مطار مدني-عسكري مشترك يقع في ولاية مين الأمريكية.

ويعد المطار مركزًا إقليميًا رئيسيًا يخدم وسط وشرق وشمال ولاية مين وأجزاء من كندا.

ويشتهر المطار بكونه أحد أسرع المطارات الإقليمية نموا في الولايات المتحدة، ويوفر رحلات مباشرة عبر شركات مثل أليجانت، أمريكان، دلتا، ويونايتد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطم طائرة أمريكية تحطم طائرة خاصة في أمريكا أمريكا تحطم طائرة تحطم طائرة في مطار بانجور مطار بانجور بولاية مين الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
مصراوي ستوري

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-1-2026.. رياح وشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-1-2026.. رياح وشبورة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت