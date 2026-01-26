تقل 8 أشخاص.. تحطم طائرة في مطار بانجور بولاية مين الأمريكية



وكالات

أعلنت شبكة "سي إن إن"، تحطم طائرة خاصة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بولاية مين الأمريكية.

يذكر أن مطار بانجور الدولي "BGR" هو مطار مدني-عسكري مشترك يقع في ولاية مين الأمريكية.

ويعد المطار مركزًا إقليميًا رئيسيًا يخدم وسط وشرق وشمال ولاية مين وأجزاء من كندا.

ويشتهر المطار بكونه أحد أسرع المطارات الإقليمية نموا في الولايات المتحدة، ويوفر رحلات مباشرة عبر شركات مثل أليجانت، أمريكان، دلتا، ويونايتد.