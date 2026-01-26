إعلان

ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق عبارة في الفلبين لـ15 قتيلا

كتب : مصراوي

05:20 ص 26/01/2026

غرق عبارة ارشيفية

وكالات

قالت قوات خفر السواحل في الفلبين، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى في حادث غرق عبّارة ركاب في جنوب البلاد ارتفع إلى 15 على الأقل مع إنقاذ 316، في حين لا يزال البحث مستمرا عن عشرات المفقودين.

وقع الحادث عند الساعة 1:50 صباح اليوم، بينما كانت العبّارة "إم في تريشا كيرستين 3" في طريقها إلى جولو في مقاطعة سولو، بعد مغادرتها زامبوانجا.

وقالت قوات خفر السواحل، إن العبّارة كانت تقل 332 راكبا و27 من أفراد الطاقم.

وقالت قوات خفر السواحل، إن العبّارة التي كانت تعمل ضمن سعتها المسموح بها للركاب والبالغة 352 راكبا، كان على متنها 332 راكبا و27 من أفراد الطاقم.

وقال قائد خفر السواحل روميل دوا من منطقة مينداناو الجنوبية في اتصال هاتفي، إن فرق البحث والإنقاذ التي تجوب المنطقة في مياه هادئة نسبيا ساعدت في تسريع العمليات، مضيفا أن 28 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال دوا، إن التحقيق جارٍ لتحديد سبب الحادث، مشيرا إلى أنه تم نشر طائرات وسفن عسكرية للمساعدة في جهود الإنقاذ .

ويلقى عشرات الأشخاص حتفهم كل عام في حوادث العبّارات في الفلبين، وهي عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من 7000 جزيرة، و لها سجل سيء في مجال السلامة البحرية، وفقا للغد.

