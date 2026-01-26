إعلان

بعد تحطم طائرة ركاب.. إغلاق مطار بانجور في ولاية مين الأمريكية

كتب : مصراوي

05:12 ص 26/01/2026

تحطم طائرة ركاب

وكالات

تحطمت طائرة خاصة تقل 8 أشخاص أثناء إقلاعها من بانجور، بولاية مين الأمريكية، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.

أفاد مصدر مطلع على الحادث، أنه لم يُعرف بعد مدى إصابات ركاب الطائرة، وهي من طراز بومباردييه تشالنجر 650 المخصصة لرجال الأعمال.

وتشير السجلات الفيدرالية إلى أن الطائرة مسجلة باسم شركة ذات مسؤولية محدودة في هيوستن.

وأبلغ المطار في بيان أن فرق الطوارئ استجابت لحادث وقع حوالي الساعة 7:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأن المطار مغلق حاليا.

وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تحقيقا في الحادث، وفقا لبيان صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية.

يأتي هذا الحادث وسط عاصفة ثلجية عاتية تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة. وتنخفض درجات الحرارة في ولاية مين إلى ما دون الصفر بكثير، مع تساقط ثلوج خفيفة تسبب انخفاضا حادا في مستوى الرؤية، وفقا لروسيا اليوم.

بعد تحطم طائرة ركاب.. إغلاق مطار بانجور في ولاية مين الأمريكية
