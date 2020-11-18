الكرملين: نظام عمل الرئيس الروسي لم يتغير في ظروف الحجر الصحي
موسكو- (أ ش أ):
قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن نظام عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستمر بنفس السياق ولم يتغير في ظروف الحجر الصحي والعمل عن بعد.
وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية:" أن بوتين يعمل باستمرار وطوال اليوم" .. مشيرًا إلى أن كل من يعمل معه اعتاد على نظام العمل هذا.
وأوضح أن هذه ممارسة طبيعية تمامًا للرئيس قبل نظام الحجر وبعد نظام الحجر وما زالت مستمرة في الوقت الراهن.
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