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الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف شخص بجنوب السودان في النصف الأول من 2020

11:50 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف شخص بجنوب السودان في النصف الأول من 2020

ارشيفية

جوبا - (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن أكثر من ألف شخص قتلوا في اشتباكات بين جماعات من عرقيات مختلفة في جنوب السودان الذي تمزقه الأزمات في النصف الأول من العام الجاري.

وقال ديفيد شيرر، رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن عدد القتلى يتعلق على وجه التحديد بالعنف في منطقتين.

وأضاف شيرر إن أكثر من ألف شخص قتلوا في ولاية واراب شمال وسط البلاد، بينما لقي مئات آخرون حتفهم في ولاية جونقلي بوسط البلاد وتم اختطاف أكثر من 400 شخص.

الأمم المتحدة جنوب السودان اشتباكات

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